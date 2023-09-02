شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات الليلة التاسعة من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر 3 حفلات مختلفة مسرح المحكى.

ففي الثامنة مساءً يقدم عازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية والارتجالات بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة منها: مجانين، إحنا الشباب، ميدلى إسكندرانى، تقاسيم مصرية، صباح مصري، مكسرات وغيرها.

وفى التاسعة مساء يتغنى كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة" بمجموعة من المونولوجات والدويتوهات الغنائية لكبار الفنانين والتي تناولت عدد من القضايا الاجتماعية منذ عقود .

وفى العاشرة مساء يقدم النجم اللبنانى وليد توفيق حفلاً غنائيًا كبيرا ويتغنى باقة من أعماله الخاصة الشهيرة منها اسهر، اصحاب السعادة، اصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، انا مش حمل الليالى وهابى بيرث داى تو يو.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية".

وأضاف رئيس الأوبرا: "إن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات"، مشيرًا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلاً، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول.