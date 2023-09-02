شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أغانٍ رومانسية عشقها جمهور عامر منيب فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل عامر منيب اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر، والذى يعد واحدًا من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينات والألفينيات، وتميز بصوت يختلف عن باقى أصوات نجوم جيله، فقد قدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو في الأفلام التى قدمها، فالكثير من الجمهور يعشق اغنياته الرومانسية ويتذكرها دائمًا.

أغنية شوق وحنين

أغنية "شوق وحنين" هى واحدة من أشهر أغانى عامر منيب التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهى كلمات أحمد على موسي، وألحان أحمد الملاح وإخراج عثمان أبولبن.

أغنية أيام وليالي

هي إحدى الأغنيات الهامة في مشوار عامر منيب، والأغنيات من كلمات محمد رفاعى، وألحان شريف تاج الدين، ومن إخراج روب بانوتشي، وتم طرحها عام 2000.

أغنية راح فين الغرام

أغنية راح فين الغرام من كلمات أحمد السيد هلال، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج جميل جميل المغازي.

أغنية بينا نعيش

قدم النجم عامر منيب أغنية "بينا نعيش" ضمن أحداث فيلم "كيمو أنتيمو" والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفي

أغنية فيك حاجة

هى أخر كليبات لعامر منيب قبل إصابته بمرض خبيث، وحقق نجاحا كبيراً وقت طرحه في القنوات الفضائية، والأغنية من كلمات نادر عبد الله ، وألحان عزيز عبد الشافعي، وتوزيع أمير محروس.

أغنية كلام

غناها عامر منيب فى فيلم "كامل الأوصاف" الذى شارك فى بطولته مع حلا شيحة، حسن حسني، علا غانم، وخالد سرحان، وحققت الأغنية انتشاراً كبيراً لما تتميز به من الطابع الرومانسى .

أغنية ليلى ونهاري

أغنية "ليلى ونهارى" من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع طارق مدكور.