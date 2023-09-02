شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعمال ويجز: "مهرجان العلمين مشرف وسعدنا بالجمهور الضخم للحفل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم ويجز، حفلاً جماهيريًا ضخمًا فى مهرجان العلمين، بدورته الأولى تحت شعار العالم علمين.

وقال عاصم تاج، مدير أعمال ويجز، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365:" بعد حفلة ويجز فى مهرجان العلمين: "مهرجان العلمين مهم جدًا ومهم لمصر وتشجيعًا للفن وأن ويجز يكون فى حفل ختام مهرجان حاجة مشرفه لينا وانبسطنا جدًا بالحشود التى حرصت على حضور الحفل، وإن شاء الله يبقى فى حفلة لويجز فى الدورة الثانية للمهرجان العام المقبل".

وتابع: "أجواء الحفلة كانت أكثر من رائعة والجمهور أدى الطاقة لويجز ونشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم وعلى المهرجان".

وأضاف عاصم: "بعد حفلة العلمين لويجز عنده جولات عالمية بعدد من الدول الأوروبية فى واشنطن وباريس ولندن وهيكون عنده كمان بعد كده حفلة فى القاهرة قريب".

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.