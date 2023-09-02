شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عامر منيب.. اعرف سبب عشقه للسينما فى حوار نادر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل عامر منيب الذى صدم جمهوره وأحباؤه بعد رحيله فى سن صغيرة بعدما تمكن من نيل شهرة واسعة من خلال أغانيه وأربعة أفلام قام ببطولتها خلال مسيرته الفنية.

عامر منيب الذى ولد زى النهاردة تطرق خلال حوار نادر له إلى رأيه فى أهمية السينما ودورها بالنسبة للمطرب، بالإضافة إلى كشفه كواليس رغبته فى العمل على تجربة درامية يضيفها إلى مشواره الفني ومن خلال فيديو نادر نسلط الضوء عليه فى ذكرى ميلاده.

من ناحية أخرى سبق وكشفت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، عن ذكرياتها مع والدها، وتفاصيل الأغنية التي جمعتها معه.

وقالت خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه اليوم الفنانة منى عبدالغني والإعلامية مها الصغير على قناة "CBC"، اليوم، "طول عمري كنت بحلم أغني دويتو مع بابا لكن ما حصلش، فماما شجعتني إني اعمل الأغنية دي، واركب صوت وصورة بابا معايا فيها".

أضافت مريم: "بابا كان دايمًا بيحب يساعد الناس وكريم، ويحب يجبر خاطر الناس، وفاكرة مرة كنا في الشارع وفي حد زعلان نزله وسأله مالك الموقف دا عمري ما انساه في حياتي".

تابعت: "بابا كان بيحب لما نكون معاه نسمع الأغاني القديمة، وكان أحب الناس إليه عبد الحليم حافظ، حقيقي عشنا مع بابا أحلي أيام، وكان دائمًا حريص على إنه ويدينا المدرسة، وياخدنا معاه في الاستديو، وياخد رأينا في أغانيه، برغم إننا كان صغيرين".