شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني وأمل علم الدين فى فينسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين في فينيسيا وذلك بعد فوز أمل بجائزة DVF، التي تمنح للنساء اللاتي أظهرن القيادة والقوة والشجاعة في التزامهن بقضايا المرأة.

ومن المقرر أن يشارك الزوجان في فعاليات مهرجان فينسيا الذي تأثر بشكل كبير باضطرابات هوليوود.

افتتحت فعاليات الدورة الـ 80 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذى تستمر فعالياته حتى 9 سبتمبر الجاري، ووقع الاختيار على فيلم الدراما والسيرة الذاتية الإيطالي "Comandante"أو "القائد"، ليكون فيلم الافتتاح.

فيلم Comandante أو القائد لم يكن هو الاختيار لـ لجنة تحكيم المهرجان، لكن تم بعد استبعاد فيلم الدراما "Challengers" بسبب إضراب نقابات الكتاب، وممثلي هوليوود مما يصعب فكرة حضور صناع العمل للمهرجان.

ينتمى فيلم Comandante أو القائد إلى نوعية الأفلام الحربية، الناطق الغة الإيطالية، وشارك في كتابته وإخراجه إدواردو دي أنجيليس، ومن بطولة النجم العالمى بييرفرانشيسكو فافينو، والممثل الشاب جورجيو كانتاريني.

تدور أحداث فيلم Comandante أو القائد بـ بداية الحرب العالمية الثانية عند تولى تودارو قيادة غواصة كابيليني التابعة للبحرية الملكية الإيطالية، خلال أكتوبر 1940، وأثناء إبحاره في المحيط الأطلسي في ظلام الليل، صادف سفينة تجارية مسلحة تسافر دون أنوار مما أدى إلى أغراقها بعد بـ استخدام المدافع.

ومن ثم قرر إنقاذ البحارة البلجيكيين الـ 26 الذين حكم عليهم بالغرق في وسط المحيط، ونقلهم إلى أقرب ميناء، وفقًا لما يقتضيه قانون البحار، ولكن من أجل وجودهم في غواصته، سيضطر إلى الإبحار على السطح لمدة 3 أيام، مما يجعل سفينته ظاهرة لقوات العدو، ومنها سيعرض حياته وحياة رجاله للخطر.