شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق: سعيد بالعودة للغناء فى مصر.. ومهرجان القلعة له قيمة فنية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم اللبناني وليد توفيق، سعادته بعودة الغناء في مصر بعد فترة غياب من خلال المشاركة في مهرجان القلعة للغناء والموسيقى، قائلا: "مبسوط بالغناء في مهرجان القلعة لأنه مهرجان مهم ويعطي قيمة فنية ومعنوية لا يقل عن أهم المهرجانات في الدول العربية".

وعبر وليد توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، عن سعادته بعرض حفلات مهرجان القلعة على قناة الحياة، مضيفا: "سعيد أن أدخل على كل بيت في مصر والعالم العربي من خلال عرض الحفلات على شاشات التلفزيون".

وتابع، "دائما ما يكون في علاقة بين الفنان والجمهور والفنان المحبوب بيكون في قلوب الناس وليس العيون فقط ودائما بحضر اغاني جديدة عشان تفاعل الجمهور، وفي ناس بتحب أغانيا القديمة ولكن أنا بقول لا لازم اقدم الجديد ونفكر في الشباب ومتواجد بالأغاني القديمة والجديدة"، مشيرا إلى أنه سيغني آخر أغانيه اصحاب السعادة التي تم تصويرها في الغردقة.