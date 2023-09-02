شكرا لقرائتكم خبر عن تامر يحيى مدير أعمال تامر حسنى يتعرض لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض تامر يحيى، مدير أعمال الفنان تامر حسنى، لحادث سيارة أدى إلى تحطم سيارته ونشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا للحادث.

وأضاف تامر يحيي: "مافيش كلام ينفع يتقال غير الحمد لله وبشكرك يا رب على كل حال وفى كل حال ومن أجل كل حال وعلي كل تجربة صعبة أنت بتحطني فيها علشان تفكرني دائمًا بوجودك في حياتي وبتكون رسالة سواء أنت بتحبني وبتفديني من حاجة أكبر كان ممكن تحصل ليا أو لحد غالي عندي أو بتكون عايز تفكرني أنا فيه خطأ في حياتي محتاج انتبه ليه وأصلحه والحمد لله أنا عندي إيمان شديد بتجارب ربنا ونعمة الكبيرة في حياتي".