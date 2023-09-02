المغربية بسمة بوسيل تُعيد غناء "أكدب عليك" لـ وردة الجزائرية

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها مقطع فيديو جديد لها.ونشرت بوسيل، الفيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو مقطع فيديو مسجل تغني خلاله أغنية "أكدب عليك" للراحلة وردة الجزائرية، بطريقتها الخاصة على طريقة الـ"cover".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "الأغنية جت في وقتها"، "صوتك ما شاء الله بجد"، "جمال طبيعي في كل حاجة"، "صوت رائع"، "عايزين أغاني بتاعتك انتي".

وأعلنت بسمة بوسيل، انفصالها رسميا عن زوجها تامر حسني يوم 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأكد "تامر" خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل، أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال.

روّجت الفنانة بسمة بوسيل لأولى أغنياتها التي تستعد لطرحها قريباً بعد عودتها للفن عقب انفصالها عن الفنان تامر حسني قبل أيام.

ونشرت بسمة على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو أثناء تسجيلها الأغنية الجديدة.

وتعد تلك الأغنية هي الأولى لبسمة بشكل رسمي بعد قرار عودتها إلى الفن، حيث كانت قد أعادت بصوتها أغنية "مين اللي بيختار" لهبة طوجي، وأغنية "بكرا شي نهار" لجوليا بطرس، ووضعتهما على حسابها الخاص بـ"إنستغرام".

يذكر ان بسمة بوسيل كانت قد أحيت حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين على مدرب اللياقة البدنية عمر عطية، والذي أقيم في إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد في الظهور الأول لها بعد قرارها عودتها للغناء عقب انفصالها عن تامر حسني.

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