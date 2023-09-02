شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الرجل الذى أكله الورق" يفتتح العروض المصرية بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت مسرحية "الرجل الذي أكله الورق" لفرقة جروتيسك، عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

المسرحية تم تقديمها على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وهو أحد عرضين يمثلان مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الحالي، برئاسة الدكتور سامح مهران، وحضر العرض لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج الكبير عصام السيد.

المسرحية إنتاج فرقة "جروتيسك" وهي مأخوذة عن قصة "تاجر البندقية" لوليم شكسبير، وقام بعمل "دراماتورج" العرض المخرج محمد الحضري، وقام بتقديمها مجموعة من الشباب هم: علي الكيلاني، وعمر فتحي، وأنطون فؤاد، وعبد الرحمن، ومحمود مكرم.

العرض يناقش مأساة المواطن المعاصر في مواجهة الرأسمالية والعمل فالقطاع الخاص وما تسببه من أعباء على عاتقه مما يترتب عليه الاستدانة والمرض وقلة العائد المادي مقابل الجهد الكبير المبذول في هذا العمل، القصة تحكى عن رجل أكلته الديون أو بمعنى آخر أكله الورق، حكاية عامل شريف في مواجهة وحش كاسر اسمه المال.







يذكر أنه وقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا، تقدمت بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما: عرض "الرجل الذي أكله الورق"، عن قصة "تاجر البندقية" لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضرى، وعرض "من أجل الجنة إيكاروس"، كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكى، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسى، وأخرجه أحمد عزت الألفى. واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض "فريدا" للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحى الحديث، صممته وأخرجته سالى احمد .