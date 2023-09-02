شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم جان لوى ليفى منتج فيلم "THE FATHER" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم المنتج السينمائي الفرنسي "جان لوي ليفي" بالدورة الـ39 للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

ويعد "جان لوي ليفي" واحدا من أهم كوادر الإنتاج السينمائي الفرنسي والأوروبي، حيث تولى رئاسة وكالة آرتميديا الفنية والتي كانت منوطة بإنتاج أهم الأعمال السينمائية في أوروبا والتي قدمت أعظم المواهب في السينما والمسرح الفرنسي والعالمي على مدى أكثر من 20 عامًا.

كما عمل ليفي أيضا على قيادة العديد من شركات الإنتاج، مثل: بارفيلم، سيديف، سوليفاجوس فيلم وغيرها؛ كمنتج وصانع أفلام ورئيس لتلك المؤسسات بينما كان يواصل نشاطه في اف كوميفيلم.

كما قام ليفي بإنتاج العديد من الأعمال التي طافت مهرجانات دولية عدة وحصلت على عدد من الجوائز البارزة وبلغ عدد إنتاجاته 80 فيلما من أبرزها "هذا هو البطل" تأليف: جيرار لوزييه، "صباح العالم" الحاصل على جائزة 7 سيزار من تأليف: الان كورنو، "قلب في الشتاء" تأليف: كلود سوتيه، "أعشاب مجنونة" تأليف: جاك اوديار، "شكرا للحياة" تأليف: برتراند بلير، "المرافق" تأليف: كلود ميلر، "حب واشرب وعش" تأليف: ايف انجلو، "شرطة بوليرو" تأليف: ان فونتين، "تكرار كميل" تأليف: نويمي لفوفسكي، "آفا" تأليف: ليا ميسيوس"نحيف" تأليف: باتريك لوكونت، "الأب" تأليف: فلوريان زيلر (حاصل على جائزتي أوسكار وعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)، كما ترأس جان لويس أيضا مسرحين في باريس، هما مسرح "ماثيورينز" ومسرح "إدوارد الثامن، وفي رصيده حوالي 60 عملًا مسرحيًا.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، وتشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.