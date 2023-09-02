شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى ثانى حفلات جولته بأمريكا في ديترويت.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبنانى راغب علامة ثانى حفلات جولته الغنائية في أمريكا، اليوم السبت، في ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد نجاح حفله الأول الذى أحياه في واشنطن وحضره عدد كبير من جمهوره من مختلف الجنسيات.

وتألق النجم راغب علامة خلال حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، منها: "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وأنا اسمي حبيبك وافتكرك وأنت ناسيني وطب ليه كده"، ورفع شعار كامل العدد.

ووجه النجم راغب علامة التحية للشاعر هانى عبد الكريم خلال حفله بمهرجان العلمين، وقال: "هاني كتبلي أغنية صعب تغيب عن عيني من أجمل اغاني حياتي، وارتدي راغب خلال الحفل نضارة ولوك جديد".

وقال النجم راغب علامة، خلال صعوده على المسرح بمهرجان العلمين، إنه يشكر الشركة المتحدة على مجهودها في المهرجان، ويسعدني أن أكون وسط جمهوري وهنغني كل حاجة جديدة وقديمة.