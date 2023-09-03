شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين: كل الشكر للمتحدة على الاحترافية فى التنظيم وتنوع فعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الإعلامى شريف مدكور، حفل ختام مهرجان العلمين، كلمته عن سعادته بتقديم حفل افتتاح وختام مهرجان العلمين.

وقال شريف مدكور: "مين كان يصدق إن الأيام مرت بالسرعة دى وإننا وصلنا لختام أجمل حدث فني ورياضي وثقافي في المنطقة العربية و الحدث اللي حضره الملايين وتابعه ملايين المصريين والعرب عبر شاشات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة اللي أثبتت أن كلمة مستحيل مش موجودة في قاموس عملها".

وأضاف: "أكتر من 57 دولة شاركت في الفاعليات والأنشطة اللي كان نجمها الأول الجمهور والجمهور الذواق الواعي اللى حضوره وتفاعله فاق كل التوقعات وخلى شعار المهرجان "العالم علمين" واقع ملموس بيتحقق على أرض مدينة العلمين الجديدة والجمهور اللي حماسه وتشجيعه كان صك نجاح المهرجان.. وكان دليل جديد إن مصر مهد الفن وعنوان الأصالة".

وتابع: "لازم نشكر كل الجهات والمؤسسات اللي كانت سبب في نجاح هذا المهرجان الاستثنائي وأول هذه المؤسسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بنشكرها مرتين المرة الأولى على الاحترافية في التنظيم والتنوع في الفعاليات.. والمرة التانية على مبادرة المتحدة بتخصيص عوائد المهرجان لمؤسسة حياة كريمة اللي بتقوم بدور مجتمعي رائع ومهم".

واختتم مدكور حديثه قائلا: "نوجه تحية كبيرة للرعاة اللى حماسهم ودعمهم خلى المهرجان له شكل متميز وجذاب لكل الفئات والأعمار.. وطبعا الشكر موصول للجمهور العظيم اللي نور ليالي العلمين وكان حضوره أكبر من كل التوقعات.. شكرا من القلب لكل شخص ساهم في نجاح مهرجان العلمين للترفيه ونوعدكم إن النسخة التانية من المهرجان تكون أجمل وأكبر وان مفاجآت مدينة العلمين مستمرة على مدار العام".