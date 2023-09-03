شريف مدكور يقدم فريق شارموفرز فى حفل ختام مهرجان العلمين: مسك الختام

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القاهرة - سامية سيد - قدم الإعلامى شريف مدكور فريق شارموفرز فى حفل ختام مهرجان العلمين.

وقال شريف مدكور: "وبما إن النهاردة ختام ليالي المهرجان فكان لازم الختام يكون مختلف وممي، والليلة مسك الختام مع فرقة مختلفة قدرت في عدد سنين قليلة إن يكون لها حضور قوي ومؤثر في خريطة الموسيقى العربية...في عام 2012 اتأسست الفرقة وانطلقت بسرعة الصاروخ.. وفكرتنا بالفرق الغنائية الكبيرة اللي كان ليها بصمة وعلامة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية".

وتابع: "ومع كثرة الفرق الغنائية في العالم العربي، إلا أن فرقة حفلنا الليلة تعتبر واحدة من أهم الفرق اللي كل عشاق الموسيقى بينتظروا حفلاتهم وأغانيهم....

الجميل إن الباند اللي هنستمتع بيه النهاردة رفع شعار جميل جدا في بداية مشوارهم الفني: «الموسيقى طريق السعادة» والنهاردة هنكمل طريق السعادة اللي بدأ يوم 13 يوليو.. واستمر لحد النهاردة مع فرقة السعادة.

رحبوا معنا في ليلة ختام مهرجان مدينة العلمين للترفيه.. بفرقة شارموفرز".