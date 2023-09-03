هل الخيانة السبب؟.. علياء بسيوني تكشف السر الحقيقي وراء انفصالها عن أحمد سعد

كتب امير فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 12:50 صباحاً - أثار خبر انفصال المطرب المصري، أحمد سعد، عن زوجته علياء بسيوني صدمة في مواقع التواصل، لاسيما أن لا أزمات أُثيرت بين الثنائي الشهير منذ ارتباطهما، كما أنهما رزقا بطفلة منذ أقل من شهرين، ما دفع الزوجة للخروج عن صمتها لتوضح ما حدث.

زوجة أحمد سعد تكشف سبب انفصالهما

فقد قالت مصممة الأزياء المصرية، علياء بسيوني، إن انفصالها عن أحمد سعد جاء بناء على رغبة منه، مبينة أنه اتخذ القرار بين ليلة وضحاها، نافية خيانته لها مع أخرى.

كما أضافت “أحمد سعد لم يخني مع فتاة أخرى، وأخبار انفصالنا بسبب الخيانة هو أمر غير صحيح، الانفصال جاء بناء على رغبة من أحمد، الذي اتخذ القرار بين ليلة وضحاها، وصدمني به”، وفق تصريحات لـصحيفة “القاهرة 24”.

لم يرَ ابنته الرضيعة المريضة إلا مرتين

إلى ذلك، كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري، أن هناك محاولات للصلح بين الطرفين، لكن حتى الآن لم يستجب أحد منهما لفكرة العودة مرة أخرى، خصوصاً أن علياء تمر بصدمة جراء قرار الانفصال.

كما ذكرت المصادر أن أحمد سعد لم يراعِ أن ابنته الرضيعة مصابة بكسر في عظمة الفخذ جراء حادث سيارة، وأن زوجته تتحمل ظروفا قاسية مع ابنتها المريضة.

ومريم طفلة أحمد سعد، عمرها 40 يومًا، لم يرها والدها سوى مرتين فقط منذ ولادتها، الأولى يوم ولادتها والثانية عندما وقع الطلاق، حيث اصطحبها للطبيب، بعدما أصيبت بكسر في منطقة الفخذ، إثر تعرضها لحادث سيارة، أدى إلى عدم قدرتها على الحركة.

“أصله غير الطيب.. وربنا ينتقم منك”

وكانت علياء نشرت في قصص “إنستجرام” منشورا أعلنت فيه عن انفصالها عن أحمد سعد، وقالت “حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابه أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة”.

وتابعت “شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وإنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغل”.

لتختتم هجومها قائلة “ربنا معايا أنا وبناتي.. وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجه حصلت”. كما حذفت كل صورها مع الفنان المصري.

يذكر أن علياء بسيوني هي الزيجة الرابعة في حياة أحمد سعد، ارتبط بها في أغسطس 2021 وأنجب منها فتاتين، الأولى علياء نسبة لاسمها والثانية مريم التي ولدت في 17 يوليو الماضي.

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