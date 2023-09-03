شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عبد الرازق ينضم للجنة تحكيم النقاد الدوليين فى مهرجان فينسيا 80 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي) على الناقد المصري رامي عبد الرازق، ليكون ضمن عضوية لجنة تحكيم النقاد الدوليين بمهرجان فينسيا في دورته الـ80.

ويشارك عبد الرازق ضمن أعمال لجنة تحكيم النقاد لبرنامجي أسبوع النقاد وآفاق المستقبل، وهي المسابقات الموازية التي تهتم بالأعمال الأولى والأصوات الجديدة والمغامرات السردية المختلفة، وكان الناقد المصري قد سبق له أن شارك في عضوية لجنة تحكيم النقاد بمهرجان كان عام 2015 (الدورة 68)، بالإضافة إلى مشاركته كعضو في نفس اللجنة بمهرجان برلين السينمائي عام 2021 (الدورة 71)، ليصبح بذلك الناقد السينمائي المصري الوحيد انضم لعضوية لجنة النقاد في المهرجانات السينمائية الثلاث الكبرى بالعالم.

يذكر أن رامي عبد الرازق سبق له أن تولى إدارة أسبوع النقاد الدولي بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2017 (الدورة 38) واستمر لعامين كمدير لمسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان خلال دورتي رقم 42 و43 (2020 – 2021).