علا غانم تكشف موقفها من دخول بناتها مجال التمثيل وصورة تجمعها بهما .. ” ملكات جمال”!

كتب امير فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 02:44 صباحاً - كشفت الفنانة علا غانم إمكانية دخول بناتها مجال التمثيل، استكمالًا لمشوارها الفني، بعدما عادت بقوة خلال الفترة الماضية، وطرح لها في الساعات الماضية فيلم أولاد حريم كريم في دور العرض المصرية.

علا غانم تكشف سر ابتعاد بناتها عن التمثيل

وقالت علا غانم خلال تصريحات تليفزيونية: هما متجوزين ومبسوطين في حياتهم جدًا، والموضوع ده بيبقى نصيب وهما في حياتهم وبعيدين عن الفن.

حفيد علا غانم

وأكدت علا غانم في آخر لقاء تلفزيوني أجرته أن ابنتها الصغرى تزوجت من سنتين قبل شقيقتها الكبرى، وأكدت أن عندها حفيد اسمه “زين” يبلغ من العمر سنه وشهرين، من ابنتها الصغرى، وأضافت أن الـ 9 سنين التي ابتعدت فيها عن بناتها خسرت فيها أمور كثيرة.

كما شهدت الحلقة وصلة من البكاء من الفنانة علا غانم على الهواء، وذلك بعدما لم تتمكن من قطع وحبس دموعها وطلبت من مضيفتها لميس الحديدي توقف التصوير، حيث جاء هذا البكاء بمجرد حديثها عن أصعب فتراتها فى عام 2016.

وأضافت علا غانم أنها في أغسطس من عام 2016 كنت راجعة من أمريكا حالتها النفسية سيئة للغاية، ثم استمرت في البكاء وارجعت السبب بذلك إلى شعورها بأن بناتها وحشوها للغاية، لأنها حينما سافر بناتها لأمريكا كانت تشعر بألم غير طبيعى لأنهن بعاد عنها.

إبتعاد علا غانم عن الفن

علا غانم ابتعدت عن عالم الفن والأضواء منذ عام 2017، واختارت أن تستقر في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة بناتها، خاصة وأنها انشغلت عنهم طوال الفترة السابقة بسبب أعمالها الفنية.

استطاعت علا خلال فترة إقامتها في أمريكا أن تؤسس عمل خاص بها، فأنشأت شركة في الولايات المتحدة الامريكية بولاية كاليفورنيا بالإضافة إلى فندق مخصص للكلاب تقدم من خلاله خدمات مميزة.

عودة علا غانم في أولاد حريم كريم

يذكر أن، علا غانم تشارك في فيلم “أولاد حريم كريم“، ويعد استكمالا لنجاح الجزء الأول لفيلم “حريم كريم” والذي عرض قبل 18 عامًا، وتحديدا في عام 2005،

ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم “أولاد حريم كريم”

ومنذ ساعات، طرح في دور العرض السينمائية فيلم “أولاد حريم كريم” واقامت الشركة المنتجة عرض خاص شهد حضور أبطال العمل.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

وفيلم “أولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشري، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب ومنهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، والفيلم تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس..

يذكر أنّ فيلم “حريم كريم” عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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