شاهدوا كيف أصبح شكل الطفل نجم ذا فويس كيدز عمر عادل بعد خسارته 20 كيلوجرام!! – صور

كتب امير فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - ظهر نجم the voice kids عمر عادل بعد غياب 4 سنوات منذ انتهاء الموسم الثالث من البرنامج في عام 2019، بشكل مختلف عمنا كان عليه إذ بدت عليه خسارة الوزن.

وقال عمر عادل نجم ذا فويس في أحدث تصريحاته الصحفية، إنه خسر 20 كيلو من وزنه، حيث إنه اختفى بعد عام 2019 لأنه كان حريصا على إنهاء المرحلة التعليمية له ثم يعود مجددا ويستكمل مشواره الغنائي، مشيرًا إلى أنه عُرض عليه كثير من العروض.

عمر عادل يكشف سبب غيابه الفني

وأردف نجم ذا فويس: كنت في ثانوية عامة بعد برنامج ذا فويس، ورفضت العروض اللي جاءت ليّ على الرغم من إن جالي شغل كتير بس مكنتش هعرف أقدمه على أكمل وجه بسبب الدراسة، ولكن دلوقتي خلصت وإن شاء الله أرجع تاني بقوة.

وأكد عمر عادل أنه سيذهب إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة؛ حيث يستعد لنشاطه الفني مرة أخرى، مضيفا: هبدأ مشواري في الغناء وهقدم 3 أغاني، وعندي نية إني أرجع وبقوة، وزي ما أنا اختفيت زي ما أنا هرجع تاني أقوى.

وأشار إلى أنه حدث تواصل بينه وبين الفنان محمد حماقي بعد الانتهاء من البرنامج، ولكن بعد ذلك لم يستطع التواصل معه بسبب انشغاله بدراسته وانشغال الأخير بأعماله الفنية، مردفًا: نفسي أنجح من غير ما حد يساعدني، والحمد الله صوتي بقى أحسن من الأول بكتير وبشتغل على صوتي.

نجوم “ذا فويس كيدز” يودعون الطفولة

جدير بالذكر أنه لم يكن عمر عادل هو الوحيد من مشاركين ذا فويس كيدز الذي فاجأ جمهوره، حيث أثارت ميرنا حنا مسبقًا الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر عددًا من صورها التي تظهر تغيير كبير في ملامحا الطفولية التي اعتاد عليها جمهورها.

أيضاً زين عبيد أصبح مختلفاً تمامًا بعد أن أصبح شاباً، وتحديداً بعد خضوعه لعملية تكميم معدة خسر على إثرها وزنه الزائد، الذي عرف به خلال مشاركته في الموسم الأول من ذا فويس كيدز، كذلك محمد عزيز الهداجي تغيرت ملامحه بشكل لافت بعد أن ودع الطفولة وأصبح شابًا وسيمًا.

ومن نجوم ذا فويس كيدز الذي أصبح شكله مختلفاً عن بدايته في البرنامج، هو الطفل علي الهادي الذي فاجأ الجمهور بملامحه وهو شاب بعد 6 سنوات، حيث تغيرت ملامحه على نحو ملحوظ، وهذا ما أكد عليه المتابعين.

لا يمكن أن ننسى نهيلة القلعي التي بدت شابة في العشرين من عمرها، ورغم أن شكلها مازال يحتفظ بملامح الطفولة التي أطلت بها في ذا فويس كيدز، إلا أنها لفتت الأنظار بتغيرها بعد أن صبغت شعرها بالأشقر وأصبحت ترتدي ملابس عصرية تناسب سنها.

أما جويرية حمدي فمازالت تحتفظ بملامحها التي عرفت بها خلال مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز، برغم دخولها في مرحلة المراهقة وتغيرها إلا أنها مازالت بنفس الشكل الذي عرفها به الجمهور.

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