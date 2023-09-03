مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي.. فارق العمر بينهما سيصدمك!

كتب امير فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي، الذي يوافق يوم 26 أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع حصوله على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة للدراما.

مي عمر تحتفل بعيد ميلاد محمد سامي

وشاركت مي عمر صورة برفقة زوجها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «عيد ميلاد سعيد للشخص الأكثر محبة ورعاية وطيب القلب على الإطلاق، أحب مشاركة الحياة معك، صديقي المفضل العبقري، شكرًا لكونك على ما أنت عليه».

يُذكر أن المخرج محمد سامي حصل على جائزتين من مهرجان القاهرة للدراما، الذي أقيمت فعاليات دورته الثانية بمدينة العلمين، والتي كانت تحت شعار: “60 سنة دراما”، وبتصويت من الجمهور حصل محمد سامي على جائزتي أفضل مخرج وأفضل مؤلف عن مسلسل جعفر العمدة.

فارق العمر بين محمد سامي ومي عمر

مي عمر من مواليد عام 1988 في شهر أكتوبر يوم 10، تبلغ من العمر (35 سنة)؛ أما زوجها محمد سامي من مواليد يوم 26 اغسطس سنة 1983 ويبلغ من العمر (40 سنة)، وبدأت بينهما علاقة حب انتهت بالزواج عام 2010، ورزق بإبنتيهم: (تايا وسيلين).

عمل فني جديد يجمع الزوجان

يشار إلى، أن الثنائي الفني مي عمر ومحمد سامي يعيشان حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصلان تصوير مشاهد مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024.

ويشارك مي عمر في بطولة مسلسل «نعمة الأفوكاتو» عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أحمد زاهر، بيومي فؤاد، أروى جودة، سلوى عثمان، طارق النهري، ولبنى ونس، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتدور أحداث مسلسل نعمة الافوكاتو في إطار اجتماعي لايت، حيث تجسد مي عمر خلاله دور محامية وتدخل في صراعات مع طليقها أحمد زاهر ضمن الأحداث العمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، والعمل مكون من 15 حلقة.

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