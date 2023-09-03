شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أكرم عادل يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة "بنت الحلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب والموزع أكرم عادل، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بنت الحلال"، مشيرا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته وهنأه عدد كبير من المطربين على الأغنية.

وقال أكرم، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وقدمتها بشكل جديد، وخلال كل فترة أطرح أغنية جديدة، بالإضافة إلى تعاونى مع كبار النجوم خلال الفترة المقبلة، منهم أحمد سعد وغيرهم.

وتعاون الموزع أكرم عادل خلال الفترة الأخيرة مع كبار النجوم، أبرزهم بهاء سلطان وكارول سماحة وساموزين.

وأكد مؤخرا الموزع الموسيقى أكرم عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع المطربة ياسمين على في أغنية جديدة تحمل اسم "دى حتتنا"، ومن المقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا الموزع والمطرب أكرم عادل أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تحمل اسم "بطلوا حقد وغل" من توزيع وكلمات فاطمة أحمد، وتقول كلمات الأغنية:

أيوا بانوا واظهروا على الحقيقة

كل نوياكم معايا مش بريئة

تضحكوا فى وشى وقال إيه صحاب حبايب

وانتوا أصلا عمركم ما حبيتولى الخير

بطلوا حقد و غل عليا.. ليه مستكترين أنى أعيش مبسوط شوية

بطلوا حقد و غل عليا.. قلوبكم السودا دى مليانه غدر و ازيه

انتوا ليه بتنفسنوا منى و عليه

مع انى بتمنلكوا خير الدنيا ديا

خليتونى أكره حياتي حرام عليكم

حسبى الله فيكوا ياللى كسرتوا قلبى كتير

وطرح مؤخرا الموزع والمطرب أكرم عادل أغنية جديدة على موقع يوتيوب تحمل اسم "حب عمرى" من توزيعه وكلمات فاطمة أحمد تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب.