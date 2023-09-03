شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يقع فى قصة حب مع بشرى فى فيلم "أولاد حريم كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "أولاد حريم كريم" في السينمات حاليًا بطولة مصطفى قمر وعلا غانم وبسمة وداليا البحيري وبشرى، من إخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز، وخلال أحداث الفيلم تخلق حالة رومانسية بين مصطفى قمر (كريم الحسينى) وبشرى (سارة) ويعيشان قصة حب رومانسية خلال أحداث العمل.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور ، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وكان صناع العمل احتفلوا الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير، وقدم مصطفى قمر خلاله أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".