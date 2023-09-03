شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا ألبا مع زوجها فى كاليفورنيا للمرة الأولى بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى الثنائى جيسيكا ألبا وزوجها كاش وارن زيًا بلون واحد مؤخرًا حينما طغى اللون البني على إطلالتهما في كاليفورنيا هذا الأسبوع، وهما يتجولان حول بيفرلي هيلز، بجوار المتاجر الراقية الذي يشتهر بها الحي.

وهي المرة الذى يظهر فيها الثنائى سويًا بعد فترة من الغياب عن الظهور سويًا مثلما وصفت التقارير مثلما ذكر الديلى ميل.



البا وزوجها يحمل جاكت بني أيضاً

وتنشغل جيسيكا ألبا خلال الفترة الحالية بمشاريعها الخاصة فى مجال الدعاية لخطوط التجميل الخاصة بها، حيث تعتبر من أوائل النجوم الذين دخلوا مجال العناية بالبشرة.

وبعد النجاح الكبير الذى حققته فى عالم التمثيل والسينما، أطلقت جسيكا ألبا عام 2012، مجموعة The Honest Company أى الشركة الصادقة، وهى عبارة عن سلع منزلية للمستهلكين خالية من المواد الصناعية وحفاضات الأطفال بالإضافة إلى منتجات للعناية ببشرة الجسم، هى شابة ناجحة جدًا وتبلغ ثروتها ما يعادل الـ 340 مليون دولار.

كما ابتكرت الممثلة جيسيكا ألبا شركة تقدم منتجات صديقة للبيئة للأمهات وحديثي الولادة، ولم تكتفى بذلك بل ضغطت من أجل تعديل التشريع لتعديل قانون مراقبة المواد السامة لعام 1976.