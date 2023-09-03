شكرا لقرائتكم خبر عن سيد درويش والوعى الوطنى.. قدم 22 لحنًا أيقظت روح المقاومة الشعبية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن بعيدًا عما يدور حوله في بلاده فقد كان هو وجيله فنانون لديهم وعي وطني، وانفعل سيد درويش فنان الشعب بثورة شعبه عام 1919، فأوحت له تلك الثورة بألحان وطنية ثورية عاونت علي ايقاظ روح المقاومة الشعبية ضد الاستعمار البريطاني وضد الرأسمالية الأجنبية التي كانت تسعي دائما الي تحطيم القوي الوطنية ، وبالتالي كان أهم أهدافها إضعاف القوي العسكرية للجيش .

ومن الأناشيد والألحان الوطنية التي لحنها فنان الشعب: (دقوا الطبول) كلمات عبد الحليم دولار، (يا ناس بلادي ماانسهاشي) كلمات بديع خيري، (قوم يا مصري مصر دايما بتناديك) كلمات بديع خيري، (يا مصر يحميكي لأهلك ) كلمات بديع خيري، (أحسن جيوش في الأمم جيوشنا) كلمات محمود بيرم التونسي، (أنا المصري كريم العنصرين ) كلمات بيرم التونسي ، وغيرها من الألحان التي وصل عددها لأكثر من 22 لحنا.

وتؤكد المصادر الموثقة أن سيد درويش ولد في 17 مارس عام 1892، من أبوين فقيرين من عامة الشعب المطحون في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، أي بعد انقضاء عشر سنوات علي الاحتلال البريطاني للأراضي المصرية، وكانت مصر يومئذ تابعة للخلافة العثمانية .

الحقه والده بكتاب " سيدي احمد الخياش " وتلقي فيه خلال عامين ما مكنه من حفظ القرىن الكريم ثم انتقل الي مدرسة " حسن حلاوة " ، وكان بالمدرسة مدرس مغرم بالغناء، وكانت هواياته تلقين هذه الغنائيات لطلبته في المدرسة ، فكان سيد درويش أشد الطلبة إقبالا علي حفظ واستيعاب تلك الأنغام، وظهرت موهبته الغنائية بما يتفق ويتجاوب مع هذه الهوية التي اكتشفها المدرس، فأحاطه برعايته بل ورشحه لأن يكون رئيسا لفرقته، وعهد إليه بتدريب الطلبة علي الغناء، وكان من أثر ذلك أن شاعت في نفس سيد درويش ثقته بنفسه، انتقل بعد ذلك إلي مدرسة شمس المدارس بحي راس التين وشاءت المصادفة أن أحد مدرسيها يعمل ليلا بفرقة الشيخ سلامة حجازي، ويحفظ قصائده فكان يلقنها لتلاميذه، واستطاع ان يكتشف موهبة سيد درويش من بينهم، فقربه اليه وتعهده بالرعاية الفنية ولقنه مجموعة من الأناشيد والسلامات ثم الالحان وقصائد الشيخ سلامة حجازي وهكذا كان الحظ حليفا لسيد درويش .

وفي عام 1905 إلتحق سيد درويش بالمعهد الديني بمسجد إبي العباس بالإسكندرية ، ثم انتقل إلي مسجد الشوربجي ليستكمل دراسته بالسنة الثانية حيث استكمل حفظ القرآن الكريم وجوده ، وتفوق علي أقرانه باسلوبه المتميز في تلاوة القرآن الكريم، وظل سيد درويش يؤذن للصلاة في هذا المسجد طيلة ذلك العام الدراسي ، ذاعت شهرته بين مشايخ المعهد وطلبته واكتسب ودهم وصداقتهم .



سيد درويش

وفي عام 1907 مات أبوه الحاج درويش البحر تاركا اسرة ليس لها موارد مالية تتعيش منها، وليس لها عائل إلا الابن الوحيد سيد درويش فتحمل مسئولية أمه وشقيقاته، ففتح حانوتا للعطارة كان مكسبه قليلا، وذات يوم جمعة أغلق حانوته وذهب ليؤدي صلاة الجمعة في جامع إبي العباس، فطلب منه شيخ المسجد أن يقرأ سورة الكهف لتغيب المقرئ فاحسن سيد درويش وأجاد التلاوة ، ومنذ ذلك الوقت بدأت الخطوات الأولي لشهرته كمقرئ .

اضطرته ظروفه العائلية الي العمل كمغني يؤدي الحان الشيخ سلامة حجازي في فرقة " جورج دخول " وكانت تسمي بفرقة " كامل الأصلي " ولم يستمر عمله طويلا لأن الظروف قضت بحل الفرقة ، وكان التحاقه بهذه الفرقة سببا أساسيا في فصله من المعهد الديني ، ولما اضطرته ظروف الحياة الملحة أن يعمل مناولا لعمال البناء ، كان يحاول في عمله ان يعبر عن آلامه وأحزانه بغناء بعض الألحان الفولكلورية التي كانت شائعة بين الأوساط الشعبية في ذلك الحين، ولاحظ المقاول زيادة الإنتاج ورغبة صادقة من عمال البناء في اقبالهم علي العمل كلما انطلق صوت سيد درويش بالغناء ، مما دفع المقاول الي اختيار سيد درويش ملاحظا للعمال علي ان يكتفي منه بالغناء لهم اثناء العمل .



سيد درويش المجدد العبقري

منذ تلك اللحظة صار سيد درويش مطربا لأول فرقة عمالية من زملائه عمال البناء وأثناء اندماج سيد درويش في غنائه للعمال، تشاء الأقدرا أن يستمع اليه الاخوان سليم وأمين عطا الله وهما جالسان علي مقهي مجاورة فأعجب بأدائه الغنائي وصوته وعرضا عليه اتفاقا ليعمل معهما مغنيا في فرقتهما الجوالة التي كانت تستعد للسفر الي الشام فلم يتردد سيد درويش في قبول العرض .