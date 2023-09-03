شكرا لقرائتكم خبر عن باريس جاكسون تسعى لإصدار أمر تقييدى لرجل مجهول يطاردها ويقتحم ممتلكاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى باريس، ابنة نجم البوب مايكل جاكسون، للحصول على أمر تقييدي ضد رجل تتهمه بمطاردتها لسنوات، وتقول باريس إن الرجل شق طريقه عبر سياج منزلها ونظر من خلال نوافذها الأسبوع الماضي، وتدعي أنه على الرغم من أن الرجل غير معروف لها شخصيا، فقد تم القبض عليه من قبل فى ممتلكاتها، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.



باريس جاكسون

ووقع آخر اقتحام مزعوم للمنزل فى 23 أغسطس الماضى، عندما وصل المتسلل إلى الفناء الخلفي لمنزلها قبل أن تتم ملاحظته ويلوذ بالفرار، وبعد يومين ذهبت باريس إلى المحكمة وبدأت محاولتها الحالية للحصول على أمر تقييدي ضد الرجل المعني.

تقول مصادر إنفاذ القانون، إنه بعد يومين من تقديمها الطلب، وصل رجل إلى منزلها وسار إلى بابها الأمامي بينما كانت خارج المنزل، فيما تؤكد باريس أن مشاكلها مع مطاردها المزعوم تعود إلى ديسمبر 2019 على الأقل، عندما تدعي أنه بدأ في إرسال رسائل غير مرحب بها إليها.



باريس ابنة مايكل جاكسون

وفقًا لـ باريس، فإن ظهور الرجل المجهول فى ممتلكاتها جعلها متوترة من تزايد ثقته بنفسه وتأزمها من البقاء بمفردها في المنزل، حيث إنها تريد الآن منعه من الاتصال بها عبر الإنترنت، وأن يُطلب منه البقاء على بعد 100 ياردة على الأقل من شخصها أو منزلها أو سيارتها أو أي مكان تؤدي فيه أعمالها.

أثناء اقتحام المنزل الذي تم الإبلاغ عنه في 23 أغسطس، لم تكن باريس نفسها في المنزل، لكن صديقة لها كانت تقيم في العقار علمت بالتعدي، حسبما أبلغت مصادر إنفاذ القانون.