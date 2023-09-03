شكرا لقرائتكم خبر عن "سوتس بالعربى وبالطو" يتصدران الأكثر مشاهدة فى مصر على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مسلسل "سوتس بالعربى" بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك، على الأكثر مشاهدة على منصة watch it في مصر، حيث احتل المركز الرابع بين الأعمال الأكثر مشاهدة خلال هذه الأيام، وهو من إخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنانيى، وعرض في رمضان 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك فى بطولة العمل كل من ريم مصطفى، تارا عماد، والراحل مصطفى درويش، وحمد شاهين، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لبنى ونس، عصام عمر، اسماء جلال، وآخرون .



الأكثر مشاهدة فى مصر

كما احتل المركز الأول مسلسل "ريفو2" بطولة أمير عيد وصدقى صخر وركين سعد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين، من إخراج يحيي إسماعيل، كما احتل المركز الثانى مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر ومحمد ممدوح ومريم الجندى وعارفة عبد الرسول، وأخرون، إخراج عمر المهندس، كما احتل برنامج "ديسفكرى" المركز الثالث.

مسلسل "suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وأسماء جلال، ومصطفى درويش، وهدى المفتى، وخالد كمال، وناردين فرج، وسلمى أبوضيف، وليلى حسين، وسارة عبدالرحمن، وملك بدوي، وعمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.