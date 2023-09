شكرا لقرائتكم خبر عن توني ليونج يحصل على جائزة الأسد الذهبى عن إنجازه من فينسيا السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الممثل الصينى توني ليونج، على جائزة الأسد الذهبي عن إنجازه مدى الحياة، وتكريمًا له على مشواره الفني، من الدورة الـ 80 لـ مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، وصرح ليونج لـ رويترز عن التكريم قائلاً: "الحلم الذي أصبح حقيقة".

شارك ليونج في ثلاثة أفلام فازت من قبل بـ جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي، وهم A City of Sadness الذى طرح في عام 1989، وفيلم Cyclo الذى طرح عام 1995، وفيلم Lust Caution الذى طرح 2007 من إخراج آنج لي، الذي سلمه جائزته.



توني ليونج

اشتهر ليونج دوليا لأدواره ألافم مثل فيلم In the Mood for Love الذي طرح عام 2000، وفيلم 2046 الذي طرح خلال عام 2004،

وفي حديثه للصحفيين، أكد ليونج البالغ من العمر 61 عامًا أن التمثيل ساعده على أن يصبح أقل خجلاً، حيث أوضح: "كنت اسيطر على كل المشاعر بداخلي، ولم أظهرها أمام الآخرين".

وناقش أعماله القادمة، منها فيلم الجريمة، The Goldfinger، الذي سيبدأ عرضه قبل نهاية العام وسيجمعه مجدداً مع الممثل آندي لاو، النجم المشارك في فيلمInfernal Affairs خلال عام 2002، ولعب ليونج دور البطل، بينما لعب لاو دور الشرير في العمل، ألا أن هذه المرة سيتم عكس أدوارهما.