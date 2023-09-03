شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور لجورج كلوني وأمل علم الدين تبرز نزهتهما بإيطاليا على هامش مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الثنائى جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين على الاستمتاع بوقتهما على هامش التواجد في مهرجان فينسيا، فوفقاً لما ذكرته التقارير الأجنبية حول الثنائى الذى يعتبر من أهم الثنائيات حول العالم أنهما لم يغادرا إيطاليا منذ افتتاحية مهرجان فينسيا، بل يشعران بالحاجة لقضاء أكبر وقت ممكن فى إيطاليا مع أطفالهما.

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على نزهة كلونى مع أمل علم الدين من خلال أكثر من صورة رصدت تنزههما سويًا.



كلونى وامل فى آخر ظهور

وقد افتتحت فعاليات الدورة الـ80 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذى تستمر فعالياته حتى 9 سبتمبر الجاري، ووقع الاختيار على فيلم الدراما والسيرة الذاتية الإيطالي "Comandante"أو "القائد"، ليكون فيلم الافتتاح.



جورج وامل

فيلم Comandante أو القائد لم يكن هو الاختيار لـ لجنة تحكيم المهرجان، لكن تم بعد استبعاد فيلم الدراما "Challengers" بسبب إضراب نقابات الكتاب، وممثلي هوليوود ما يصعب فكرة حضور صناع العمل للمهرجان.



جورج مع امل علم الدين فى افتتاحية فينسيا

ينتمى فيلم Comandante أو القائد إلى نوعية الأفلام الحربية، الناطق الغة الإيطالية، وشارك في كتابته وإخراجه إدواردو دي أنجيليس، ومن بطولة النجم العالمى بييرفرانشيسكو فافينو، والممثل الشاب جورجيو كانتاريني.

تدور أحداث فيلم Comandante أو القائد بـ بداية الحرب العالمية الثانية عند تولى تودارو قيادة غواصة كابيليني التابعة للبحرية الملكية الإيطالية، خلال أكتوبر 1940، وأثناء إبحاره في المحيط الأطلسي في ظلام الليل، صادف سفينة تجارية مسلحة تسافر دون أنوار مما أدى إلى أغراقها بعد بـ استخدام المدافع.

ومن ثم قرر إنقاذ البحارة البلجيكيين الـ 26 الذين حكم عليهم بالغرق في وسط المحيط، ونقلهم إلى أقرب ميناء، وفقًا لما يقتضيه قانون البحار، ولكن من أجل وجودهم في غواصته، سيضطر إلى الإبحار على السطح لمدة 3 أيام، مما يجعل سفينته ظاهرة لقوات العدو، ومنها سيعرض حياته وحياة رجاله للخطر.