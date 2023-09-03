"التجريب المسرحى فى المغرب العربى" عنوان ندوة بمهرجان المسرح التجريبى

القاهرة - سامية سيد - خصص مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ندوة بعنوان "التجريب المسرحي في المغرب العربي"، وأدار الندوة عبد الجبار خمران من المغرب، وقالت الفنانة والكاتبة سعاد بن سليمان من تونس في البداية: "إن رجال ونساء المسرح يقدمون عروضًا صعب التصنيف من خلال المسرح التجريبي، حيث يجب عليهم الاستعانة بالرقابة والبنية التحتية لكل مكان، وهذا ما يجعلهم يقدمون عملاً جيدًا، لأن ليس هدفهم الوصول للكمال ولكن للتجريب فقط منذ البداية، وفي نهاية مسيرتهم سوف يكتشفون أنهم تركوا أثرًا جيدًا، حيث إن الجيل القديم من التجريبي محتفظ حتى الآن بالخبرات ونقلها للشباب بشكل مثالي".

من جانبه قال الباحث الدكتور لخضر المنصوري من الجزائر: لابد أن أتحدث في البداية عن المفكر المسرحي عبد القادر علوله من الجزائر وعن رحلته بالبحث عن الذات، وعلاجه لقضايا العصر بنظره نقدية، وخلال رحلته واجه عدة صعوبات في تحقيق أهدافه بالمسرح ولكن أستطاع التغلب عليها بالاصرار، وقدم العديد للمسرح الجزائري، حيث قام بأعادة استخدام التراث بشكل جيد، وأصبحت تجربته المسرحية حديث الشباب حتى وقتنا هذا".

وقال الناقد الأستاذ الدكتور عبد الواحد بن ياسر من المغرب: "المسرح المغربي نشأ تجريبي بالمعنى العام، حيث قام بتوظيف التراث بشكل جيد يتناسب مع ثقافة المغربية، وأيضا الكثير من المسارح بالوطن العربي بدأت تجريبية".