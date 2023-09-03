شكرا لقرائتكم خبر عن "التجريب المسرحى فى المغرب العربى" عنوان ندوة بمهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه قال الباحث الدكتور لخضر المنصوري من الجزائر: لابد أن أتحدث في البداية عن المفكر المسرحي عبد القادر علوله من الجزائر وعن رحلته بالبحث عن الذات، وعلاجه لقضايا العصر بنظره نقدية، وخلال رحلته واجه عدة صعوبات في تحقيق أهدافه بالمسرح ولكن أستطاع التغلب عليها بالاصرار، وقدم العديد للمسرح الجزائري، حيث قام بأعادة استخدام التراث بشكل جيد، وأصبحت تجربته المسرحية حديث الشباب حتى وقتنا هذا".
وقال الناقد الأستاذ الدكتور عبد الواحد بن ياسر من المغرب: "المسرح المغربي نشأ تجريبي بالمعنى العام، حيث قام بتوظيف التراث بشكل جيد يتناسب مع ثقافة المغربية، وأيضا الكثير من المسارح بالوطن العربي بدأت تجريبية".
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