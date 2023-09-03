شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار هشام خرما: أقدم مزيكا مختلفة فى حفل القلعة ويحمل عددًا من المفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموسيقار هشام خرما، أنه مبسوط ومتحمس بالمشاركة في حفل مهرجان القلعة الذى يحييه اليوم ويحمل عددًا من المفاجآت، معربًا عن سعادته بالعزف في مكان عريق وعظيم بحجم القلعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": فرصة حلوة أرى جمهورا كبيرا في مكان يحمل تاريخا عظيما، وأوعد جمهورى بتقديم نوعية مزيكا مختلفة ومتنوعة ما بين الهادى والإيقاع السريع والغربى.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تعد الثانية لى في مهرجان القلعة الذى يضم مجموعة كبيرة من المطربين في مصر والوطن العربى، وأفتخر بالغناء في هذا المهرجان العظيم.

وقال هشام: شاركت مؤخرًا في المهرجان الصيفى في الأوبرا والإسكندرية والحمد لله استمتعت بكم الجمهور الذى تواجد وحرص على حضور الحفل، وأشعر أنه متعطش للموسيقى وعاوزين يسمعوا حاجة جديدة، مشيرًا إلى أن فكرة إذاعة الحفلة على قناة الحياة حدث كبير ويعطى فرصة لمشاهدة الحفل بأنحاء مصر والوطن العربى.

وتنقل قناة الحياة مساء اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر حفلى الموسيقار هشام خرما والفنانة التونسية غالية بنعلى.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.