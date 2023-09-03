حورية فرغلي تتعثر وتسقط على الدرج في حفل مسابقة ملكة جمال مصر.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 06:50 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية حورية فرغلي لموقف محرج خلال حضورها حفل مسابقة ملكة جمال مصر حيث تعثرت خلال نزولها على سلم الفندق الذي أقيم فيه الحفل ما أدى لسقوطها بشكل مفاجئ من دون أن تتعرض لأي إصابات.

ومازحت حورية الذين تجمعوا حولها بعد سقوطها قائلة: “كنت هقلع الجزمة وأنزل حافية، والحمد لله عندي ثقة في نفسي واللي مش عاجبه يبص الناحية التانية”.

وكانت حورية قد كشفت في تصريحات لها عن مقاييس الجمال بالنسبة لها إذ قالت إنها ترى أن الجمال ليس بالجسم أو الشكل ولكن الجمال يكون من الداخل ويظهر على الوجه موضحة: “مقاييس الجمال مش الجسم المبهر ولا الوجه المبهر، لكن الأهم هو الداخل لأن اللي جوه هو مرايتك.. لو وحشة أو حلوة هتطلع في وشك مش بحب البنت اللي واخدة قلم في نفسها”.