الفنانة زينة تُعبّر عن مشاعرها بطريقة طريفة

مازحت النجمة زينة جمهورها برسالة طريفة علقت بها على صورة لها نشرتها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" تكلمت فيها عن مرورها في الوقت الحالي بتجربة غريبة عليها أصبحت معها لا تشعر بالأحاسيس التي كانت تشعر بها في وقت سابق.

واستخدمت زينة في رسالتها لفظ أحاسيس وبعض مشتقاته اللفظية لتضفي نوعاً من الكوميديا على رسالتها، حيث قالت: "الواحد حاسس إنه مش حاسس بأي أحاسيس من اللي كان بيحسها أيام ما كان بيحس".

ورغم طرافة الرسالة من قبل زينة إلا أن عدداداً كبيراً من متابعيها أخذوا الأمر على محمل الجد وعلقوا علي منشورها متسائلين عن أحوالها وأسباب كتابتها لهذه الرسالة.

وكانت زينة قد تجاهلت تصريحات المخرج محمد سامي، بشأن عدم ظهورها في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، ونشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صوراً جديدة ظهرت فيها أثناء تمضيتها عطلتها الصيفية، لكنها لم ترفقها بأي تعليق.

وكان محمد سامي قد أعلن أن معظم أبطال الجزء الأول من المسلسل سيتواجدون في جزئه الثاني، أما بالنسبة الى الفنانة زينة فأكد أنها لن تشارك في الجزء الجديد بسبب انتهاء دورها، الأمر الذي جعل عدداً كبيراً من الجمهور يربط بين أخبار الخلاف بين سامي وزينة واستبعادها من الجزء الثاني من العمل.

وكانت أخبار قد انتشرت منذ فترة عن حدوث خلافات بين محمد سامي وزينة، وهو ما أكدته الأخيرة خلال لقائها ضمن برنامج "حبر سرّي" المذاع في رمضان الماضي حيث قالت إنها لن تعمل مع محمد سامي مجدداً.

مسلسل "جعفر العمدة"، ضم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، بينهم: محمد رمضان وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وجوري بكر وأحمد داش ومنذر رياحنة، وهو من إخراج وتأليف محمد سامي.

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