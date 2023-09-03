مصطفي قمر يكشف سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن الجزء الثاني لـ "أولاد حريم كريم"

كشف الفنان مصطفي قمر عن سبب غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز في الجزء الثاني من فيلم "أولاد حريم كريم" المعروض في دور السينما حاليًا، خاصة أنها كانت زوجته في الجزء الأول.قال "قمر" في تصريحات إن المؤلفة كتبت شخصية "كريم" في الجزء الثاني كأرمل و لديه ابنه وهي "رنا رئيس" وذلك من أجل دخوله في قصص حب جديدة.

وتابع "قمر" أن الجمهور منتظر الجزء الثاني وسيقرانه بالجزء الأول لكن المعروض في دور السينما حاليًا له طابع خاص لانضمام عناصر الشباب.

يشارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم، عدد من الفنانين، إلى جانب مصطفى قمر، وهم: داليا البحيري، بشرى، علا غانم، بسمة، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، عمرو عبد الجليل، وغيرهم، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

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