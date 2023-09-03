القاهرة - الخليج 365
كشف الفنان علي الحجار تفاصيل أزمة حفله الذي أحياه في مهرجان القلعة في دورته الـ31، قائلاً: "العطلة مكانتش مننا.. العطلة جات من فرقة جاية من سيرلانكا بيقدموا عرض مسرحي، وكانوا جايبين الموسيقى بتاعتهم على فلاشة، وباظت، وأخدوا وقت على بال ما جابوا غيرها".
وأكد الحجار، أنه عندما صعد إلى المسرح؛ كان الصوت منضبطًا، وشعر جميع الحضور بالسعادة، ولم يحدث شيء آخر يزعج الحضور.
وأوضح علي الحجار، أن وزيرة الثقافة تواصلت معه؛ من أجل مشروع التراث الفني الموسيقي، وتم الاتفاق على إنشاء مشروع 100 سنة غناء، قائلًا: "وزيرة الثقافة قالت لي هنعمل مشروع 100 سنة غنا، ومش حكاية غناء التراث.. لكن عايزين نعمل بشكل الأجيال الحالية تستوعبه، بقالي سنين كتير نفسي نحيي التراث من جديد".
وأردف: "جربت التجربة دي من سنة 1980 أعمل لمحمد فوزي داري العيون، والناس افتكرتها واحدة من ضمن أغاني الشريط، رغم إني كاتب إنها لحن محمد فوزي، وبعدها كررت الحكاية وعمل لي ياسر عبد الرحمن أهو ده اللي صار بتاعت سيد درويش، أنا مهتم أوي أحفظ الناس تراثهم الغنائي وأظهر لهم عظمة أجدادهم.. وأول حفلة في مشروع 100 سنة غنا هيكون في كانون الأول (ديسمبر) المقبل؛ وذلك لإعطاء فرصة للموزعين في إعادة توزيع الأغاني ووجود رؤية فنية بدون التأثير على الأغنية الأصلية".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
كانت هذه تفاصيل خبر علي الحجار يوضح أسباب أزمة حفله في مهرجان القلعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.