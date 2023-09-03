شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفض عرض فيلمى Barbie وOppenheimer لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الثقافة الروسي أن فيلمى Barbie وOppenheimer لا يرتقيان إلى مستوى القيم الروسية ولا ينبغي عرضهما في البلاد، حيث رفض أندريه ماليشيف طلبًا من نائب رئيس البرلمان الروسي، فلاديسلاف دافانكوف، الذي كتب إلى المسئولين يطلب منهم إطلاق مخطط تجريبي حيث يمكن لدور السينما أن تعرض أفلام جديدة مشهورة.

ذكرت وكالة أنباء روسية، أن ماليشيف رفض الاستئناف بناءً على تفضيلاته للأفلام والمحتوى الذي يعتقد أن الشعب الروسي يقدره، ويقاطع الغرب روسيا منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022، ما يعني أن الأفلام الغربية الجديدة لا تعرض حاليًا في البلاد.



Barbie و Oppenheimer

وكان دافانكوف قد ضغط على الحكومة الروسية للسماح بالعروض غير المشروعة على الرغم من حظر هوليوود، وكتب ماليشيف: "نعتقد أن الأفلام التي اقترحتم مشاهدتها من قبل مواطني بلدنا – Barbie و Oppenheimer – لا تلبي الأهداف والغايات التي حددها رئيس الدولة، للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية وتعزيزها".

وبدلاً من ذلك، يعتقد ماليشيف أن الروس يحصلون على الترفيه والمعلومات المناسبة من الإنتاجات المحلية بما في ذلك فيلم الرسوم المتحركة للأطفال Cheburashka و The Challenge، وهو فيلم روسي مدعوم من الدولة تم تصويره على محطة الفضاء الدولية.

ووفقًا للوزير، فإن تعويض النقص في المحتوى الأجنبي في أعقاب خروج الشركات الغربية من البلاد قد حفز الصناعة في البلاد، ومع ذلك، حصل فيلم Cheburashka على متوسط تقييم 7.2 من أصل 10 على موقع الأفلام الروسي Kinopoisk.