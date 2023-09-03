شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد على عكازين أثناء سيرها فى مدريد بعد إصابتها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين عدة صور للممثلة آمبر هيرد، وهي تتجول برفقة عكازين تستند عليهما مؤخرًا، بعد الإصابة التي تعرضت لها خلال تدريبات وفقًا لما ذكره تقرير لموقع Page Six، وتعانى آمبر هيرد من إصابة سيئة في قدمها، بسبب التدريبات التي خاضتها من أجل المشاركة في ماراثون ركض داخل مدينة نيويورك.



امبر هيرد

آمبر هيرد، أثناء عودتها إلى منزلها الجديد في مدريد، داخل إسبانيا التي تعيش فيها حاليًا كانت ترتدي فستانًا وهي تسير برفقة أختها، وتمشي علي العكازين، وتبتسم للمصورين الذين استمروا في رصد حركتها.



هيرد

من ناحية أخرى تسلط الأضواء مرة أخرى على المعركة القانونية المثيرة بين جونى ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد، كجزء من فيلم وثائقى جديد على Netflixحسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وأدى الصراع بقاعة المحكمة فى أبريل 2022 بين نجم قراصنة الكاريبى، 60 عامًا، وممثلة أكوامان، 37 عامًا، إلى جدل واسع مع الملايين لمشاهدتهم فى المحكمة بسبب مزاعم إساءة المعاملة التى قدمتها أمبر ضد جونى فى 2018 بافتتاحية صحيفة واشنطن بوست.

تم تحليل كل شيء من ملابس جونى وأمبر إلى تعابير وجههم من قبل أشخاص فى جميع أنحاء العالم، وبدا كما لو أن كل موقع ثرثرة قد انتشرت وجوههم عبر صفحاتهم الرئيسية، ولا يمكنك حتى فتح تطبيقات مثل TikTok أو Twitter دون رؤية منشور آخر حولهم.