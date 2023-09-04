شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور مهرجان القلعة يستقبلون غالية بنعلى بـ"وحشتينا" ويهدونها باقات من الزهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الفنانة التونسية غالية بنعلي بترحاب وتصفيق وقام البعض بإهدائها باقات من الزهور، وهتف بعضهم بـ"وحشتينا يا غالية".

بدأت النجمة التونسية غالية بنعلي فقرتها الغنائية بمحكي القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغناء فى دورته الـ31، بأغنية "تتر فيلم مصرى" وسط ترحاب وتصفيق الجمهور الذى حضر الحفل.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.