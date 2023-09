شكرا لقرائتكم خبر عن Equalizer 3 يستهدف تحقيق 43 مليون دولار فى افتتاحية عيد العمال.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف فيلم الحركة والأكشن الجديد Equalizer 3 للنجم العالمي دينزل واشنطن، لحصد 43 مليون دولار في افتتاحية عيد العمال، بعد أن وصلت إيراداته لـ34 مليون دولار محلياً منذ عرضه في سباق شباك التذاكر.

ووفقاً لصحيفة فارايتي، فإن الفيلم الجديد Equalizer 3 يسعى لحصد المركز الثاني كأكثر افتتاحيات الأفلام في عيد العمال، بعد فيلم Marvel's 2021 صاحب الرقم القياسي"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ، الذى حقق 75 مليون دولار للأيام الثلاثة في عيد العمال 2021.

وكان قد تعرض صناع الجزء الثالث من فيلم Equalizer لأزمة كبيرة، في نوفمبر الماضي، ووفقاً لعدد من المواقع الأجنبية منها موقع variety الذى نشر تقريرا نقلا عن موقع إيطالى أكدوا فيه أن الشرطة الإيطالية وجدت 120 جراما من الكوكايين صادرتها من متعهدى تقديم الطعام في Raid Hotel Rooms الذى يتواجد فيه صناع الفيلم بغرض تصوير العمل هناك على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأضاف التقرير أن القصة بدأت من مداهمة الشرطة الإيطالية للفندق إثر وفاة رئيس خدمة تقديم الطعام بالفيلم فجأة متأثراً بنوبة قلبية، وما إن داهمت المكان حتى اكتشفت وجود كوكايين، وهو ما لم يثبت علاقته بأحد العاملين بفيلم Equalizer 3 من الممثلين أو فريق العمل، ولكن أمرا مثل ذلك قد يعطل التصوير الذى دخل أسبوعه الرابع وفقاً لما ذكرته المواقع مؤخراً.