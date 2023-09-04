شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بنعلي وهشام خرما يتألقان في الليلة العاشرة من مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمتع ضيوف مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء 31 والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بألوان فنية جادة وراقية.

فعلى مسرح المحكى خاطبت التونسية غالية بن على وجدان جمهورها من مختلف الشرائح العمرية خاصة الشباب حيث قدمت عدد من اعمال التراث المصرى والتونسى بطريقة مميزة مزجت بين الاصالة والمعاصرة كان منها تتر فيلم مصرى، باسط الطرقات، والله ما طلعت شمس، غاب عنى، قلبي يحدثنى، عتاب يعقوب، انا في انتظارك، يا مسافر، دع عنك، نوح الحمام، هيمتنى، دقيقة، رباعيات صلاح جاهين، ابن زيد، لامونى وغيرها.

وبمذاق الفنون الحديثة قدم الموسيقار هشام خرما على آلتي البيانو والكى بورد عددا من مؤلفاته الخاصة المفعمة بروح العصر ومثلت حوارا فنيا مزج الالات الشرقية والوتريات مع الات النفخ والايقاع كان منها بدر، اندلس، بداية الرحلة، وادى الملوك، البداية، كون، خلخال، الحكاية، الايمان، مراكش، استمر، الغروب، اليقين الى جانب حلوة بلادى السمراء لـ بليغ حمدى وشمس الزناتى لـ هانى شنودة واللذان اعاد توزيعهما هشام خرما .



































































































