شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال صوفى تيرنر نجمة Game of thrones عن زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع tmz أن النجم جو جوناس قرر الانفصال عن زوجته صوفى تيرنر والتي لعبت دور سانسا ستارك في مسلسل Game of thrones، حيث قال الموقع إن جوناس وصوفي تيرنر يتجهان نحو الطلاق.

وتقول مصادر ذات معرفة مباشرة لـ TMZ، إن جو طلب من موظفيه الاتصال والتشاور مع ما لا يقل عن اثنين من محامي الطلاق في منطقة لوس أنجلوس، وهو على وشك تقديم مستندات الطلاق لإنهاء زواجه من صوفي.

في سياق آخر، كانت النجمة العالمية صوفي تيرنر، صاحبة الشخصية الشهيرة سانسا ستارك في مسلسل game of thrones، قد انضمت إلى فريق عمل السلسلة الوثائقية the staircase.

المسلسل مبني على مسلسلات وثائقية تحمل نفس الاسم، بالإضافة إلى كتب حول قضية مايكل بيترسون، التي سيقوم بتجسيدها (كولين فيرث) الذي اتهم بقتل زوجته كاثلين (كوليت) في عام 2001، وادعى أنها توفيت بعد سقوطها من على سلالم منزلهم، لكن الشرطة اشتبهت في أنه ضربها حتى الموت ونظم المشهد ليبدو وكأنه حادث، وتلعب تيرنر دور مارجريت راتليف، إحدى بنات مايكل بيترسون بالتبني.

the staircase بطولة النجمة العالمية صوفي تيرنر، والنجم العالمي كولين فيرث، وتوني كوليت، وباركر بوسي، وجولييت بينوش، وروزماري ديويت.