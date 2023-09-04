“ليه التعري؟”.. الممثلة السورية نسرين طافش تُثير الجدل مُجددا.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر- (صورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 02:44 صباحاً - نشرت الممثلة السورية نسرين طافش صورا جديدة عبر حسابها الرسمي بـ موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

نسرين طافش تستمع بإجازتها الصيفية

وظهرت نسرين طافش بمايوه باللون الأخضر وهي تستمتع بوقتها في الساحل الشمالي في مصر.

وعلّقت نسرين على منشورها قائلة:”اتخذها عادة أن تسأل نفسك .. ماذا يحدث في داخلي هذه اللحظة؟ سيأخذك هذا السؤال إلى الاتجاه الصحيح، ولكن لا تحلل، راقب فقط، وركز انتباهك إلى داخل جسدك .. و اشعر بحيوية الإحساس ..تنفس و ادرك بعمق ، ان هذه اللحظة هي كل ما لديك . لذلك اجعل” الآن” بؤرة تركيزك في الحياة.فقط كن حاضرا بوعيك هنا و الآن ..”.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على منشور نسرين، الا ان قسما انتقدها لظهورها بالمايوه، وعلق أحدهم قائلا: “رح يجي يوم وتندمي عكل هالتعري يوم لا ينفع به لامال ولا بنون”.

علما ان نسرين نشرت سابقا صورا لها ظهرت فيها داخل حوض السباحة. وكانت نسرين أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي بشكل رسمي، وذلك للمرة الثانية بعد نحو شهرين على عودتهما لبعض.

نسرين طافش تعلن انفصالها

الجدير بالذكر أن نسرين طافش أعلنت انفصالها عن زوجها شريف شرقاوي عبر حسابها على موقع إنستجرام، للمرة الثانية خلال الأيام الماضية، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتها وعدم التدخل في تفاصيل الأمر.

آخر أعمال نسرين طافش

من ناحية أخري، غابت نسرين عن دراما رمضان الماضية سواء في مصر أو سوريا، بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل في سوريا منها الجزء التاني من مسلسل كسر عظم، وتحت الرماد الذى أصبح اسمه مسار إجباري إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم الأوف سيزون.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم “أخي فوق الشجرة” مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، “ويزو”، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد “نادى الرجال السرى” مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

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