هذا الطفل أصبح نجم شباك؛ خمّنوا من يكون؟

كتب امير فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 02:44 صباحاً - تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنان أحمد السعدني من طفولته، وذلك بعدما نشرها عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات “‘إنستجرام“.

أحمد السعدني في عمر الطفولة

ظهر أحمد السعدني في الصورة وهو في مرحلة الطفولة وكانت ملامحه تشبه ملامحه الآن بالضبط، وكتب عليها تعليق قال فيه “back to school”.

تفاعل الجمهور مع هذة الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيه وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جماله وبرائته في هذه المرحلة.

نبذة عن أحمد السعدني

أحمد السعدني هو ابن الممثل صلاح السعدني، الذي منحه فرصة التمثيل معه في أحد مسلسلاته “رجل في زمن العولمة”، فأحرز نجاحًا كبيرًا ولكنه ظل حبيسًا للتلفزيون، إلى أن منحه الفنان عادل إمام الفرصة في فيلم مرجان أحمد مرجان ليتألق وينطلق بعدها في السينما محققا نجاحًا تلو الآخر.

أبرز أعماله الفنية

شارك أحمد السعدني، الفنان عادل إمام في عملين هما “مرجان أحمد مرجان” عام 2007، وفي عام 2012 في مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” وكان انطلاقة كبيرة له.شهد عام 2019 تقديم أحمد السعدني نفسه للجمهور كبطل للأعمال، والبداية مع مسلسل “الكبريت الأحمر” تعاون فيه مع المؤلف عصام الشماع، فكرة مختلفة ومسلسل جديد رعب وغموض أشاد به الجمهور وتابعه بحماس مما دفع صناعه لتقديم الجزء الثاني الذي حقق نجاحا أيضا.

قدم أحمد السعدني، مسلسل “شبر ميه” عرض عام 2019 خارج السباق الرمضاني، كان مسلسلا اجتماعيا حقق نجاحا، ثم في نفس العام شارك في رمضان في مسلسل “زي الشمس” مع دينا الشربيني وحقق نجاحا أيضا.

وشارك السعدني في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سره الباتع، ومع المخرج خالد يوسف، وحقق من خلاله نجاحا كبير.

أحدث أعمال أحمد السعدني

الجدير بالذكر أن عرض مؤخرا للفنان أحمد السعدني مسلسل سيب وأنا سيب الذي شارك في بطولته مع هنا الزاهد.

مسلسل سيب وأنا سيب من نوعية المسلسلات القصيرة وكان يعرض السبت من كل أسبوع على منصة “شاهد vip”.

أبطال “سيب وأنا سيب”

مسلسل سيب وأنا سيب من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.

قصة “سيب وأنا سيب”

تدور أحداث مسلسل “سيب وأنا أسيب” حول “نبيلة” التي تترك عريسها يوم زواجهما وتسافر إلى لبنان لتشارك في مسابقة تصميم أزياء وتعيش هناك لمدة 5 سنوات، وترتبط بممثل وسيم يقدم لها عرض زواج أمام الجميع، وعندما تعود إلى الإسكندرية حيث ولدت تفاجأ أنها لا تزال متزوجة رغم إرسالها توكيل لوالدها لتطليقها، وتحاول الانفصال عن “إبراهيم” لكنها تدخل معه في مشاكل عديدة.

نهاية المسلسل

تفاعل الجمهور مع المسلسل وأشادوا به و طالب البعض بسرعة إنتاج جزء ثاني من العمل خاصة مع وجود كيميا كبيرة بين الأبطال، ووجود أحداث كوميدية ودراما دفعت الكثيرين للبكاء.



وانتهى مسلسل “سيب وأنا سيب” بقرار “بيلا” البقاء في مصر وعودتها لـ”إبراهيم” وعندما تعلن عن حملها تتذكر أن عليها السفر إلى فرنسا لحضور مهرجان كان، لكن “إبراهيم” يرفض فتضطر للهرب منه مجددا مع وعد بعودتها هذه المرة.

الخليج 365

الخليج 365

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