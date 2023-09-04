شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمى لفيلم Ferrari.. يمتاز بصوت المُحركات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Ferrari البرومو الرسمي للعمل، والذى تصل مدته إلى دقيقة ونصف فقط، راعي فيها القائمون على العمل أن يكون البرومو بالكامل عبارة عن صوت المحركات، ولا يسمع فيه مشاهديه إلا صوتها باستثناء جملة وحيدة على لسان بطل العمل يقولها في نهاية البرومو وهي "إذا كنت تريد الحصول على إحدي سياراتي يجب أن تفوز".

الفيلم من المقرر له أن يعرض نهاية العام بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وتدور قصته حول تاريخ فيراري التي تعد من أهم شركات السيارات حول العالم التي تتميز بأناقتها وكونها من ضمن الأفضل.

الفيلم يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم مثل الممثلة الإسبانية الشهيرة بينلوبي كروز التى تعود من خلاله لهوليود بعد فترة من الغياب، إلى جانب بطل العمل الممثل ادم درايفر والذى يجسد دور البطل، مثلما يظهر فى البرومو الذى ظهر فيه بلوك مغاير تمامًا لما اعتاده جمهوره حتى يكون مناسباً لأداء الشخصية.