كيف اصبحت جورجينا رزق بعد 52 عاما على تتويجها بتاج ملكة جمال الكون؟

كتب امير فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 06:54 صباحاً - خطفت اللبنانية جورجينا رزق، ملكة جمال الكون لعام 1971، الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.
جاء ذلك بعدما نشر طبيب التجميل اللبناني الدكتور روي مطران، صورة جمعته بجورجينا رزق البالغة من العمر 70 عاماً، حيث رآى متابعون أنّها لا زالت تحتفظ بملامحها الجميلة.
وتفاعل الجمهور العربي مع أحدث ظهور، لملكة جمال لبنان والكون، متسائلين عن السر وراء حفاظ جورجينا رزق على جمالها رغم تقدّمها بالسن.
وحصلت جورجينا على لقبي ملكة جمال لبنان في العام 1970. بينما حصلت على لقب ملكة جمال الكون في 1971.
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