شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يُحيى ثانى حفلات جولته بأمريكا فى ديربورن 9 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى الفنان حمزة نمرة ثانى حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحفل غنائى في مدينة ديربورن، يوم السبت 9 سبتمبر، ويقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك بعد أن يحيى أولى حفلات جولته في واشنطن يوم الجمعة 8 سبتمبر.

وطرح الفنان حمزة نمرة أغنية جديدة بعنوان "شيخ العرب" ضمن أغاني ألبومه الذي يحمل اسم "رايق"، عبر يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي.

ويتنقل حمزة نمرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، بحفل مميز في العاصمة الفرنسية باريس 15 سبتمبر، مرورا بعدها بيوم بمدينة اوترخت الهولندية، ليضع مسك الختام على جولة حفلاته في مدينة مالمو بالسويد 17 سبتمبر.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء، من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.