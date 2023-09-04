شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض فيلم إيما ستون "Poor Things" لـ 8 ديسمبر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان من المقرر أن يطرح فيلم "Poor Things" فى دور العرض يوم 8 سبتمبر الجاري، ولكن بسبب إضرابات WGA وSAG-AFTRA المستمرة، تم تأجيله إلى 8 ديسمبر 2023 ، وعرض الفيلم لأول مرة يوم الجمعة الماضية بمهرجان فينيسيا السينمائي ولم يحضر من صناعه غير مخرجه بسبب الإضرابات أيضًا.

قصة الفيلم تتمحور حول المرأة وقضية التمكين والمساواة والتحرر، وهو بالمناسبة فيلم خيال علمي تقدم خلاله ستون شخصية "بيلا باكستر"، وهي امرأة طفولية صعبة المراس تعيش تحت رعاية جراح مجنون، وهو الدكتور جودوين باكستر، الذي يلعب دوره "ويليم دافو"، ويجعل هذا الطبيب من "بيلا" فتاة بعقل طفلة صغيرة تتعلم الكلام فقط، ولا تزال مهاراتها الحركية في طور التطور أيضًا، ما يعني أن مشيتها - ساقيها النحيلتين المستقيمتين والمتيبستين، وذراعيها الطاحونتين مثل أجزاء الدمية المائلة، وتتعلم كل شيء علي فترات زمنية حتي تتمكن من معرفة الأشياء وتحاول أن تصنع لنفسها الحرية والمساواة في الجتمع.

ويضم فريق عمل فيلم "Poor Things" الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف في دور Max KcCandles، وكريستوفر أبوت في دور Alfie Blessington، وسوزي بيمبا في دور Toinette، وجيرود كارمايكل في دور هاري أستلي، وكاثرين هانتر في دور Swiney، وفيكي بيبردين في دور السيدة بريم، ومارجريت كوالي في دور فيليسيتي، وهانا شيجولا .



Poor Things



Poor Things