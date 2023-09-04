شكرا لقرائتكم خبر عن آمال رمزى تكشف حقيقة صورة العندليب فى كواليس فيلم "للرجال فقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة آمال رمزي، لـ"الخليج 365" حقيقة الصورة التى انتشرت على السوشيال ميديا من كواليس تصوير فيلم "للرجال فقط" بحكم كونها أحد أبطال الفيلم قائلاً: لم يزر عبد الحليم حافظ مطلقًا موقع تصوير الفيلم، وهذه صورة مفبركة لأنها لو كانت حقيقة كانت قد نشر من قبل في أي مجلة فنية مثلاً، بالإضافة لكوني لم أرَ ولا أسمع وقت تصوير الفيلم عن أي زيارة من عبد الحليم حافظ لنا في التصوير.

الفنانة آمال رمزي شاركت في بطولة فيلم "للرجال فقط" وقدمت شخصية "فكرية" زميلة وصديقة سعاد حسني ونادية لطفي في العمل، وتدور أحداث القصة حول (إلهام وسلوى) وهما مهندستان في الكيمياء، تم تعيينهما في شركة بترول بـ (القاهرة)، لكنهما تسعيان إلى العمل في الصحراء بهدف استكشاف آبار بترول جديدة، لكن الشركة لا ترسل إلى هناك سوى الرجال فقط، تقوم الشركة بطلب مهندسين من الرجال، تسافر المهندستان إلى الصحراء بعد تقدمهما للعمل على أنهما رجلين نظرًا لنظام الشركة في قبول سفر الرجال فقط في هذه المهمات، تتعرفان على زملائهما في العمل بالصحراء، وتقيمان معهما على أنهما رجلان.

الفيلم من إخراج محمود ذو الفقار وتأليفه أيضًا أما السيناريو والحوار فكتبه محمد أبو يوسف وشارك في بطولة الفيلم كل من نادية لطفي وسعاد حسني وإيهاب نافع وحسن يوسف ويوسف شعبان ومحمد صبيح وليلي يسري وكامل أنور وحسن أنيس وسهير مجدي، والفيلم إنتاج جمال الليثي.



امال رمزي في فيلم للرجال فقط



امال رمزي في فيلم للرجال فقط



امال رمزي في فيلم للرجال فقط