شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موسيقى للفنان شادى مؤنس بالمسرح المكشوف يوم 18 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان شادي مؤنس حفلاً موسيقيًا يوم 18 سبتمبر بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء، ويقدم خلال الحفل عددًا من مقطوعاته الموسيقية التي ألفها خلال مشواره الفني، ومنها تترات للكثير من المسلسلات والأفلام.

وسيعزف شادي خلال الحفل مقطوعاته الموسيقية التي ألفها في الأعمال الفنية المتنوعة ومنها: تتر البداية والنهاية والموسيقى التصويرية لمسلسل "سوق الكانتو" للنجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين، الموسيقي التصويرية لمسلسل "حضرة العمدة" للنجمة روبي .

قدم شادي مؤنس مؤخرًا أغنية "ليلى" بصوته، وهى أول تجربة له باللغة العربية الفصحى يقوم فيها بالتلحين والغناء، كما أنه قد سبق له التعاون مع المطرب مدحت صالح في أغنية "انتي حلوة في كل وقت"، من كلمات مصطفي إبراهيم، وقدم من قبل الموسيقي التصويرية وتتر البداية والنهاية مسلسل" الفتوة"، للنجم ياسر جلال.

وقدم أيضًا الموسيقي التصويرية والتترات لمسلسل "جزيرة غمام"، كما قدم من قبل عدة ألحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و" ليه الطريق" ودويتو "باضحك من قلبى" الذي جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقي تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة، ومسلسل "جمع سالم " فهو بطولة النجمة زينة.