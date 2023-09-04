شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفات أوفنباخ الفرنسى على المسرح الكبير فى افتتاح موسم الأوبرا الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بحفل كلاسيكى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ويأتى بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة ممثلة فى المركز الثقافى الفرنسى ويحمل عنوان "باريس أوفنباخ" ويحييه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ويستضيف السوبرانو بأوبرا باريس كارولين دوما وعازف الفيولينة سيزار فيليف ويشارك خلاله نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو تحيه شمس الدين - منى رفلة - داليا فاروق - دينا إسكندر، الميتزوسوبرانو ليلى ابراهيم، التينور جورج ونيس، الباص باريتون رضا الوكيل مع كورال أوبرا القاهرة بقيادة مينا حنا وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء 6 سبتمبر على المسرح الكبير.





يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال المؤلف الفرنسي جاك أوفنباخ منها لابيريكولا، دوقة جيرولستين، حكايات هوفمان، هيلين الجميلة، الحياة الباريسية، أورفيوس في الجحيم، قطاع الطرق، إلى جانب تشاردس لـ فيتوريو مونتى وتأملات من أوبرا تاييس لـ جول ماسينيه.

وقد أعدت دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الجديد العديد من المفاجآت الإبداعية منها عروض متنوعة للفرق التابعة إلى جانب استضافة فرق محلية وعالمية متخصصة فى مختلف أشكال الفنون الجادة؟

جدير بالذكر أن المؤلف الموسيقى وعازف التشيللو جاك أوفنباخ (1819- 1880) لقبه فاجنر باسم موتسارت الشانزليزيه واعتبره النقاد صانع الموسيقى المرحة والساخرة ولقب بملك الأوبريت حيث كتب حوالى 100 عمل فى هذا القالب، ، ولأعماله قيمة فنية وتاريخية إذ نجح بلمساته فى إضفاء أجواء المرح والسخرية على المجتمع الفرنسى.