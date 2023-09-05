كريم عبد العزيز يدخل على المنصات بمسلسل جديد

كشف النجم كريم عبد العزيز، عن رأيه في تقديم الأعمال الفنية على المنصات.وقال كريم عبد العزيز، خلال لقاء له على راديو انرجي: "أنا نفسي أجرب فكرة الـ6 حلقات والـ10 حلقات، إحنا متعودين على الـ30 حلقة وكتابة الـ30 حلقة مختلفة عن الـ6 حلقات وهي بتكون أقرب للفيلم لأن الحلقة ساعة وإيقاعها أسرع".

وكشف عن استعداده لتقديم مسلسل قصير على إحدى المنصات وقال: "في حاجة بنجهزلها مع المخرج أحمد جلال وهو مسلسل تشويقي".

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان كريم عبد العزيز، تصوير أحداث مسلسله الجديد "الحشاشين"، المقرر أن ينافس به في سباق دراما رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل «الحشاشين» فى القرن الـ 11 وحول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى

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