شكرا لقرائتكم خبر عن سحب "خمس جولات" و"البطة الصفرا" بعد تراجع إيراداتهما فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت دور العرض السينمائية، سحب فيلم "خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى من السينما المصرية وذلك بعد مرور 3 أسابيع على عرضه، حيث حقق إيرادات ضعيفة للغاية 580 ألف جنيه فقط في خلال أسبوعين.

فيلم 5 جولات

وتدور قصة وأحداث فيلم 5 جولات حول رياضة MMA، ما يجعله أول فيلم يناقش هذه الرياضة في مصر والشرق الأوسط، حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، بالإضافة إلى الراب باتلز وكيفية تأثيره على حياة المغنين.

والفيلم من بطولة كل من: داليا شوقي، آدم الشرقاوي، نور النبوي، مصطفى درويش، سالي رشاد، عايدة الأيوبي، وغيرهم، وهو من قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

البطة الصفرا

كما تم رفع فيلم البطة الصفرا للفنان محمد عبد الرحمن من السينما المصرية صباح اليوم أيضًا وذلك بسبب ضعف الإيرادات، فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".