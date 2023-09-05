شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو ذكرى: اتحاد منتجى مصر هدفه تطوير الصناعة واللوائح المنشورة مفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القليلة الماضية تداول بعض القوائم المغلوطة لأجور نجوم الدراما، وتضمنت القائمة أجور العاملين في مجال الإنتاج التليفزيوني والدرامي، وظهرت الأجور بشكل مبالغ فيه.

وأثارت هذه التسريبات حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومن خلال رواد السوشيال ميديا، الذين تداولوا هذه القوائم عبر صفحاتهم.

وحول هذه الأجور، تحدث المنتج كريم أبو ذكري مالك شركة "k media"، كاشفا أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجور غير حقيقي، ولا علاقة له بالواقع إطلاقا، مشيرا إلى أن تأسيس اتحاد منتجي مصر جاء بغرض تطوير صناعة الدراما والحفاظ عليها، مع مواجهة محاولات رفع الأجور بصورة مبالغ فيها، قد تصل أحيانا إلى 100% ببعض القطاعات، موضحا أن هذا قد يؤثر على استمرار الصناعة نفسها، ولذلك يعمل الاتحاد لصالح كافة العاملين في سوق الدراما وحفاظا على الحقوق.

وأضاف أبوذكري، أنه يجب مراعاة الحالة الاقتصادية التي فرضت على العالم بأكمله وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن بعض العاملين في سوق الدراما حاولوا مؤخرا المبالغة في أجورهم بنسب تصل إلى 100%، وهو ما يؤثر بالسلب على صناعة الدراما.

وأكد أبوذكري أنه لا يوجد أي قطاع في العالم يطالب بزيادة أجره بنسبة 50% و 60% و 80% مره واحدة، وأن هذا الأمر مبالغ فيه ولا يحدث في أي مكان خارج مصر أو داخلها، وقال: "لا يمكن أن نقبل كصناع دراما بهذه الأجور المبالغ فيها"، موضحا أن الهدف أن يحصل الجميع في سوق الدراما على فرص متساوية مع أجور عادلة ومرضية لكافة قطاعات الانتاج التليفزيوني دون مبالغة في الأجور.

وأبدى أبوذكري استياءه من تعامل الكثيرين مع قوائم الأجور المفبركة وكأنها حقيقية، مؤكدا أن ما ورد في هذه القوائم لا أساس له من الصحة، مطالبا بتحري الدقة في مثل هذه الأمور، بدلا من تداول هذه القوائم غير الحقيقية.